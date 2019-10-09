FETÖ’nün yargı ağına operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 21 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında eski yargı mensubu 29 kişi ile ByLock kullanıcısı 26 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, 11 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalama kararı bulunan FETÖ'CÜ'lerin eski hâkim, hâkim adayı ve avukat oldukları belirtildi.İzmir'de 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.Balıkesir'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheliyi yakalandı.Mardin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.Konya merkezli 7 ilde, adliyeye sevk edilen 22 kişiden 10'u tutuklandı.Kayseri'deki ankesör soruşturmasında ihraç üsteğmen R.T. 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.Kahramanmaraş'taki eylemlerle ilgili 25 sanığın yargılandığı davada, dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Ferhat Karaderi müebbet hapse mahkûm edildi.SABAH