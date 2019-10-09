Hayko Bağdat’a hem FETÖ hem de PKK propagandası davası!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan yayın organlarından Bugün TV'de program yapan gazeteci Hayko Bağdat hakkında hem PKK hem de FETÖ'nün propagandasını yapmaktan iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir ihbar üzerine Hayko Bağdat hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Bağdat'ın terör örgütü propagandası içerikli çok sayıda paylaşımları yer aldı.

HEM FETÖ, HEM PKK PAYLAŞIMLARI

İddianamede yer alan bazı paylaşımlar şöyle: "Uyanıp Mehtap TV'de Fetullah Gülen vaazi dinliyor olmam bir işaret olabilir mi acaba", terör örgütüne mensup bir şahsın fotoğrafının üzerine yazılı "Guarnica, Savaş Gerçekliği ve Kobani" yazılı görseli, terör örgütü mensupları İbrahim Kaypakkaya, Mahir Çayan'ın fotoğraflarının bulunduğu görsel…

İddianamede, Hayko Bağdat hakkında savunmasının alınması amacıyla yakama emri çıkartıldığı, ancak şüphelinin bugüne kadar yakalanması mümkün olmadığından savunmasının alınamadığı belirtildi.

BAŞKA SUÇLARDAN DA YARGILANIYOR

İddianamede, şüpheli hakkında ayrıca 'Devletin Askerî veya Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama' suçlarından derdest dosyası bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, şüphelinin sosyal paylaşım sitesi twitter/facebook üzerinden yapmış olduğu paylaşımların terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimsetme ya da yayma amacıyla yapıldığını kaydetti. İddianamede, bunun yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterdiği veya bu yöntemleri övdüğü ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapıldığı ifade edildi.

"ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPMAK…"

İddianamenin sonuç bölümünde, "Şüphelinin kendisine ait twitter/facebook hesabı üzerinden farklı zamanlarda ancak aynı kast altında silahlı terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'nin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde paylaşımlarda bulunmak suretiyle zincirleme olacak şekilde ve basın yayın yoluyla terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır" denildi.

Hayko Bağdat hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu kapsamında ceza talep edildi.