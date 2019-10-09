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nasıl yapılır? İnstagram karanlık mod (dark mode) ve için nereden açılır?

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan , ve kullanıcılarına karanlık modu (dark mode) özelliğini sundu. Hal böyle olunca, bu yeni güncellemeden faydalanmak isteyen iOS ve Android kullanıcısı vatandaşlar da arama motorlarında aramalarını yoğunlaştırdı. Zira, Instagram karanlık modu ile uygulamanız siyah bir özelliğe bürünüyor ve gözü yormadan kullanma imkanı ediyorsunuz. Öyle ki, Amoled telefon ekranlarında uygulamaların karanlık moda alınması güç tüketimi de sağlıyor. Peki, Instagram iOS (iPhone) ve Android için nasıl, nereden yapılır? Halk arasında, uygulamayı '' olarak da güncelleme hakkındaki detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 09:56
Instagram karanlık mod nasıl yapılır? İnstagram karanlık mod (dark mode) iOS ve Android için nereden açılır?

Sosyal medya uygulamalarından birisi olan , güncellemelerine bir yenisini daha ekledi. Canlı yayın vb. değişiklikleri öne çıkan platform, bu sefer de karanlık modu (dark mode) özelliğini devreye soktu. Instagram karanlık modu ile gerek gece saatlerinde gerekse gündüz saatlerinde uygulamanın göz yorması ve pil tüketiminin en az seviyeye indirgenmesi hedefleniyor. Durum böyle olunca, (iPhone) ve kullanıcısı vatandaşlar Instagram karanlık modu güncellemesi hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı.

iNSTAGRAM KARANLIK MOD AYARI IOS VE ANDROİD İÇİN NASIL YAPILIR, NEREDEN AÇILIR?

Gelen güncelleme, halk arasında 'Instagram ' olarak değerlendirilirken bu ayarların nasıl ve nereden açılacağı oldukça merak ediliyor. Peki, instagram ayarı Android ve iOS için nasıl yapılır, nereden açılır ve kapatılır?

Konuya yönelik merak edilen tüm detayları sizler için derledik;

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Instagram karanlık mod nasıl yapılır? İnstagram karanlık mod (dark mode) iOS ve Android için nereden açılır?
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