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Kahramanların düğünü

15 Temmuz şehidi Hasan Yılmaz’ın kızı Birgün Yılmaz ile şehit Lokman Biçinci’nin kardeşi Metehan Biçinci hayatlarını birleştirdi

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019
Kahramanların düğünü

15 Temmuz'da Kahraman-kazan'da Akıncılar Üssü'ne giderek vatan için canlarını veren kahraman şehitlerin yakınları buruk bir mutluluk yaşadı. Şehit Hasan Yılmaz'ın kızı Birgün Yılmaz ile şehit Lokman Biçinci'nin kardeşi Metehan Biçinci Kahramankazan'da düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.



Genç çiftin nikâhını kıyan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Hem Birgün'ün hem de Metehan'ın yakınları o gece şehit oldu. Bu vatan için canlarını hiç çekinmeden feda ettiler. Onlar da bugün bizimle manen birlikteler" dedi. Çiftin nikâh şahitliğini ise Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ile Kahramankazan Kültür Merkezi Müdürü Atilla Engin yaptı. Şehit Ömer Takdemir'in babası Nihat Takdemir, "Bugün dünyaevine giren iki genç de şehit yakını. Birinin ağabeyi birinin de babası şehit oldu. Gençlerimize mutluluklar diliyoruz" diyerek duygularını ifade etti.

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