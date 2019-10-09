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Meclis Başkanı Şentop'tan "" mesajı

TBMM Başkanı , 'nın başladığını belirterek, "Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 16:48
Meclis Başkanı Şentop'tan Barış Pınarı Harekatı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını belirterek, "Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek." dedi.

Şentop, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Mustafa Şentop, paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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Meclis Başkanı Şentop'tan "Barış Pınarı Harekatı" mesajı
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