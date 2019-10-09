Meclis Başkanı Şentop'tan "Barış Pınarı Harekatı" mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını belirterek, "Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek." dedi.
Şentop, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Mustafa Şentop, paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI