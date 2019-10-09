Rasulayn nerede? Suriye Rasulayn haritada nerede yer alıyor? İşte Suriye haritası...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat doğusunda terör örgütleri PKK, YPG ve DAEŞ'in Suriye Rasulayn'daki hedeflerine yönelik "Barış Pınarı Harekatı" adı verilen harekatın başlamasıyla birlikte vatandaşlar arama motorunda Rasulayn nerede, haritada nerede yer alıyor? sorularıyla yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. TSK'nın Suriye'deki bu bölgede bulunan YPG hedeflerini obüslerle vurmasıyla başlayan harekata ilişkin detaylar da zamanla netlik kazanmaya devam ediyor. Peki, Rasulayn nerede, haritada nerede yer alıyor? İşte detaylar…

RASULAYN NEREDE? RASULAYN NE DEMEKTİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin "Barış Pınarı Harekatı" yürüttüğü bölge olan Suriye Rasulayn nerede ve ne anlama gelmektedir? sorularının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;