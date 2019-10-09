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'dan 'na ilişkin paylaşımı

Müdürü ve (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı , 'na ilişkin üzerinden yaptığı paylaşımda, "'nda olduğu gibi, teknik ekibimizle birlikte 'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 23:10 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 23:11
Selçuk Bayraktar'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Afrin Harekatı'nda olduğu gibi, teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız" dedi.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Bayraktar TB2 SİHA" ismiyle bir video paylaşan Bayraktar, "Afrin Harekatı'nda olduğu gibi, teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız. Rabbim Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Barış Pınarı Harekatı'nda tüm milletimizin gazası mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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Selçuk Bayraktar'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımı
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