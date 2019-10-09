Senatörlerden Trump'a 'Türkiye'yi durdur' baskısı!

Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığı karşısında bölgedeki askerlerini çekmek zorunda kalan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik baskılar artıyor.

Trump'ın kararı sonrası Pentagon'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi siyasetçiler, terör örgütü YPG/PKK'nın yalnız bırakılmaması için Başkan'a seslendi. Beyaz Saray'dan YPG'li teröristlere ihanet etmemesini talep eden Cumhuriyetçiler, Trump'ı baskı altına alarak TSK ve ÖSO'nun Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonunu engellemeye çalışıyor.

ARAYI BUL ÇAĞRISI

Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, kendine ait internet sitesinden yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilmesinin sadece Rusya, İran ve Beşşar Esad rejimine yarayacağını savundu. Bu hamlenin DEAŞ terör örgütünün de tekrar canlanmasına sebep olabileceğini iddia eden McConnell, "ABD Başkanı Trump'a, DEAŞ ile mücadelenin devamlılığı ve NATO müttefikimiz Türkiye ile Suriyeli yerel ortaklarımız (YPG/PKK) arasında çatışmayı önlemek için Amerikan liderliğini kullanmaya çağırıyorum" dedi.

Cumhuriyetçilerin Pentagon'a yakın senatörlerinden Lindsey Graham da Türkiye'nin muhtemel askeri operasyonunun bölgeyi ve ABD ulusal güvenliğini riske atacağını ileri sürdü. Graham, Twitter'dan açıklama yaparak askeri operasyon durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Florida Senatörü Marco Rubio, "terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında kırmızı bülten başvurusu bulunan FETÖ firarisi Enes Kanter'i ofisinde ağırlamıştı.

DEAŞ BAHANESİ

Florida Senatörü Marco Rubio ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararını "büyük bir hata" olarak nitelendirirken, Utah Senatörü ve Cumhuriyetçilerin eski Başkan adayı Mitt Romney de Trump'ın açıklamalarını 'ihanet' olarak yorumladı. Romney, "Trump'ın açıklamaları ABD'nin güvenilmez bir müttefik olduğunun ispatı. Bu karar DEAŞ'ın küllerinden doğmasını sağlayacak" diye konuştu. ABD Başkanı'nın eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Twitter'dan "Türkiye dostumuz değil" etiketiyle "Müttefiklerimizin arkasında durmalıyız. SDG, DEAŞ'la mücadelede değerli bir enstrümanımızdı. Onları ölüme terk etmek büyük bir hata" ifadelerini kullandı. Öte yandan bir Beyaz Saray yetkilisi ise Trump'ın çekilme kararını Dışişleri ve Pentagon ile tartışarak aldığını söyledi.

SENATÖRLERDEN 'GİZLİ TOPLANTI' ÇAĞRISI ABD'li senatörler Lindsey Graham ve Chris Coons, Kongre'ye bir mektup göndererek, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin gizli toplantı yapılmasını istedi. Mektupta, "Bu kararın sonuçlarını daha iyi anlamak için, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İstihbarat makamlarının en yakın zamanda tüm kongre üyelerinin katılacağı gizli bir toplantı yapmasının zorunlu olduğuna inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.

İKİLİ GÖRÜŞME 13 KASIM'DA

Askerlerini Suriye'den çekme kararı alan Donald Trump, Başkan Erdoğan'ı 13 Kasım'da ağırlayacağını duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Pek çok insan Türkiye'nin ABD'nin büyük ticaret ortağı olduğunu, aslında bizim F-35 savaş jetlerinin gövdesindeki çelik çerçeveyi yaptığını unutuyor. Şunu da hatırlayın, Türkiye NATO'da itibarı olan önemli bir üye. Erdoğan 13 Kasım'da benim misafirim olarak ABD'ye geliyor" dedi.

BASKILAR TEHDİT GETİRDİ

Cumhuriyetçilerin Donald Trump'a yönelik "Suriye'den çekilmeyi durdur" baskısı, ABD Başkanı'nın söylemini sertleştirdi. Eleştirilere sessiz kalmadığını gösteren Trump, Türkiye'ye ekonomik tehdit tweetlerine bir yenisini ekleyerek "Türkiye gereksiz bir savaşın ekonomilerini ve kırılgan para birimini mahvedeceğini anlıyor" mesajını paylaştı.