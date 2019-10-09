Son Dakika Haberi: Ceylanpınar'a havan mermisi düştü!

Alınan son dakika bilgisine göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

'BARIŞ PINARI' HAREKATI BAŞLADI! TEL ABYAD'DA YPG MEVZİLERİ BOMBALANIYOR!

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN İLK KARELER!

Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

BAŞKAN ERDOĞAN BARIŞ PINARI HAREKATININ EMRİNİ BÖYLE VERDİ

SURİYE'DEN ATILAN ROKET, NUSAYBİN'DE BİNAYA İSABET ETTİ

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti.