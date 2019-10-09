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Terör hedefleri canlı yayında vuruldu

Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı başlarken, terör hedefleri canlı yayında vuruldu.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 16:39
Terör hedefleri canlı yayında vuruldu

Suriye'nin Kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı başlarken, terör hedefleri canlı yayında vuruldu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu.

Başkan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız." dedi.

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