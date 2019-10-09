Suriye'nin Kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı başlarken, terör hedefleri canlı yayında vuruldu.

'Barış Pınarı' Harekatı başladı! Tel Abyad'da YPG mevzileri bombalanıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu.

Başkan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız." dedi.

Başkan Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı harekatı başladı