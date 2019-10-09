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Teröre yakın hesaplardan iğrenç tezgah

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nda düğmeye basılmasıyla, terör örgütüne yakın hesapların sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon girişimi başladı.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 19:50 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 19:51
Teröre yakın hesaplardan iğrenç tezgah

Tarihteki katliamlardan fotoğrafları kullanan sosyal medya hesapları, söz konusu karelerin Türkiye'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında gerçekleştiğini öne sürdü.

Sosyal medyada, "Türkiye'nin önceden yaptığı bu. Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?" şeklinde yer alan paylaşıma, 90'lı yıllardaki Hocalı Katliamı'na ait bir fotoğraf eklendi.

Terör örgütü yanlılarının sosyal medya üzerinden belirli etiketler oluşturarak destekçi toplamaya çalıştığı da görüldü.

Örgüt destekçilerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ile dezenformasyon amacıyla kullandıkları ortaya çıkmıştı.

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Teröre yakın hesaplardan iğrenç tezgah
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