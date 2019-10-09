‘Üçlü zirve halklarımızı kaynaştıracak’

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye-Sırbistan- Bosna Hersek Üçlü Zirvesi, dün Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik'in katılımıyla yapıldı.Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan-Türkiye ilişkilerine yönelik gerçekleştirdikleri önceki günkü verimli toplantılardan sonra üçlü zirvenin de verimli bir şekilde geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Bir sonraki zirvenin mayıs ayında Bosna Hersek'te, diğerinin ise daha sonra Türkiye'de yapılacağını ifade eden Erdoğan, "Bunun kararlı bir şekilde devam edecek olması da üçlü mekanizmanın güçlü bir şekilde gerek Türkiye gerek Sırbistan gerekse Bosna Hersek noktasında, halklarımızın kaynaşması noktasında da çok verimli gelişmelere vesile olacaktır" dedi.Bosna Hersek'in hükümet sorunun süratle halledilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bir yıl geçti. Çünkü bir hükümetin olmadığı ülkede verimli bir geleceği yakalamak da mümkün değil. Bunu başarmak lazım" diye konuştu. Ulaşım ve otoyol konusunda atılacak adımların da önemine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:"Ulaşım noktasında, otoyollar konusunda atılacak adımlar inanıyorum ki Sırbistan- Bosna Hersek arasında çok çok önemli gelişmelere, kalkınmaya vesile olacaktır. Zira her zaman benim bir ifadem var 'yol hayattır, yol medeniyettir'. Eğer bunu gerçekleştirirseniz ki Belgrad ile Saraybosna arasında bu otoyol bölgedeki iskanı, yerleşimi ayrıca verimli hale getirecek. Buralardan göçü de engelleyecektir. Bunların yapılmasıyla burası birer çekim alanı haline gelecek ve çekim alanı haline gelmesi de buralarda yaşayan insanların artık kendi topraklarını terk etmesi de mümkün olmayacaktır."Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic 1945'ten beri bölgede görünmez bir elin karayolu, demiryolu gibi projeleri engellediğini belirterek, "Projeyle bölgedeki Sırplar ve Boşnaklar birbirine dört koldan bağlanacak. Bugün çok müthiş bir işin ilk adımını attık" dedi.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic, otoyol projesinin yanı sıra demiryolu projesini de görüştüklerini belirtti.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç ise, Türkiye'nin bölgede istikrar sağlayıcı bir faktör olduğunu belirterek, "Sayın Erdoğan'a bundan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.