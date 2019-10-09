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ticaretine 5 tutuklama

'da 2 ayrı operasyonda ticareti yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 3'ü Afganistan uyruklu 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 12:11
Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu şüphelileri takibe aldı. Polis,kısa süreli takibin sonunda Afganistan uyruklu Atıfe Özbek, Farzaneh Özbek ve Hasan Hırzadeh'i gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 281 gram eroin bulundu.

Bir başka operasyonda da narkotik polisi, takibe aldıkları şüphelilerin otomobille Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu getirdiğini belirledi. Yol üzerinde durdurulan otomobilde bulunan Sibel D. ve erkek arkadaşı Emrah K. gözaltına alındı. Sibel D.'nin yapılan üst aramasında, iç çamaşırının içerisine gizlenmiş 484 ecstasy hap ele geçirildi.

5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
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