Yasa dışı bahis şebekesine 18 tutuklama

İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da 300 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

BİLGİSAYARLAR, TABLETLER VE 120 BİN LİRA NAKİT PARA...

Yakalanan şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda glock tabanca ve 17 mermi, 9 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 48 cep telefonu ile 53 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 hard disk ve 7 flash bellek, 120 bin 420 lira, çok sayıda hesap cüzdanı, banka kartları ve suça ilişkin olduğu tespit edilen dökümanlar ele geçirildiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN DİJİTAL VERİLERİN İNCELENMESİ SÜRÜYOR

Operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin banka hesaplarına da savcılık kararıyla bloke koydurarak para trafiğini durduruldu. Ekiplerin ele geçirdiği dijital verilerde yaptığı incelemeleri devam ediyor. Yapılan ilk incelemelere göre sanal bahis şebekesinde yaklaşık 30 milyon liranın bulunduğu tespit edildi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 41 şüphelinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 18 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.