Yolda uyuyan köpeği ezmişti! Gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'de meydana geldiği ileri sürülen ve sosyal medyada 'Yolda uyuyan köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti' başlığıyla paylaşılan olayla ilgili harekete geçildi. İstanbul Emniyeti Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, araç plakası bilgilerine ulaştı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 27 yaşındaki Hasan Ç.'nin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Acımasız sürücü otomobiliyle köpeği böyle ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Yürütülen operasyon sonucu, şüpheli Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hasan Ç. sorgusu ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheli sorgusu ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Aybüke DEDE - Özel İstihbarat