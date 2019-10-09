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'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

'in ilçesinin karşısındaki 'nin Kamışlı kentinde /'li teröristlerin, 'U' şeklinde beton bloklarla tünel yapımı sürüyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 10:15

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik harekat hazırlığı sürerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'da teröristler, önceden kazdıkları hendeklerin üzerine 'U' şeklindeki beton bloklar yerleştiriyor. TIR'larla bölgeye bırakılan beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleriyle toprakla örtülüyor. Teröristlerin beton blokları, hendeklere yerleştirilmeye devam ettiği Nusaybin'den görüntülendi.

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YPG'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi
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