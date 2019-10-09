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YPG/'dan 'taki sivillere saldırı

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/'nın 'taki sivillere saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 21:39 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 21:46
YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından YPG/PKK Suriye'de sivilleri hedef alıyor.

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Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı.


Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

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Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'dan arındırılmıştı.

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YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı
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