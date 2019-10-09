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/'lı teröristler İHA korkusundan lastik yakıyorlar!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı /'lı teröristlerde paniğe yol açtı. 'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerin İHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yaktıkları görüldü.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 20:46 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 20:47
YPG/PKK'lı teröristler İHA korkusundan lastik yakıyorlar!

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerin yaktığı ateşler görüntülendi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki terör örgütü mensuplarında paniğe yol açtı.

YPG/PKK'lı teröristler İHA korkusundan lastik yakıyorlar!

TSK'nın bölgeden İnsansız Hava Aracı (İHA) aracılığıyla görüntü almasını engellemeye çalışan terör örgütü mensuplarının sınıra yakın bölgelerde lastik yaktıkları, ateşler nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

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YPG/PKK'lı teröristler İHA korkusundan lastik yakıyorlar!
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