1 milyonluk sahte alkol operasyonu

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Bağcılar'da kolonya, deterjan ve havuz kimyasalları imalathanesi görünümü verilen bir iş yerinde alkollü içki sıvısı imal edildiğinin tespiti üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 5 ton metil alkol, 1 adet alkol damıtma kazanı, 3 adet alkol sıvılarının dinlendirildiği su tankları ve çok sayıda alkol imalat malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 20 yaşında Sergen K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.