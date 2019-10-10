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1 milyonluk sahte alkol operasyonu

Emniyet Müdürlüğü’nce alkol kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda piyasa değeri 1 milyon olan alkol malzemelerine el konuldu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:28
1 milyonluk sahte alkol operasyonu

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Bağcılar'da kolonya, deterjan ve havuz kimyasalları imalathanesi görünümü verilen bir iş yerinde alkollü içki sıvısı imal edildiğinin tespiti üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 5 ton metil alkol, 1 adet alkol damıtma kazanı, 3 adet alkol sıvılarının dinlendirildiği su tankları ve çok sayıda alkol imalat malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 20 yaşında Sergen K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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1 milyonluk sahte alkol operasyonu
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