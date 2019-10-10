Adım adım Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç...

Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılan operasyon olan Barış Pınarı Harekatı'na dün itibariyle başladı. Türk jetlerinin teröristlerin olduğu bölgeleri bombaladıkları anlar canlı yayında gösterildi. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna doğru ilerlemeye devam ediyor. Özellikle de Tel-Abyad bölgesi birçok kez Türk jetleri tarafından vuruldu. Peki Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç nasıl ilerledi? Türkiye ve ABD arasındaki diyalog nasıl bir süreç işledi? Operasyon hazırlıkları nasıl yapıldı? İşte Barış Pınarı Harekatı'na giden sürecin detayları ve gelişmeleri...