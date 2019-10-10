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Adım adım 'na giden süreç...

, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılan operasyon olan 'na dün itibariyle başladı. Türk jetlerinin teröristlerin olduğu bölgeleri bombaladıkları anlar canlı yayında gösterildi. Mehmetçik ve Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna doğru ilerlemeye devam ediyor. Özellikle de Tel-Abyad bölgesi birçok kez Türk jetleri tarafından vuruldu. Peki Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç nasıl ilerledi? Türkiye ve ABD arasındaki diyalog nasıl bir süreç işledi? Operasyon hazırlıkları nasıl yapıldı? İşte Barış Pınarı Harekatı'na giden sürecin detayları ve gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:17
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Adım adım Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç...
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