Akçakale'de hain saldırı! Gazeteciler ölümden döndü

Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel ile Sabah Gazetesi Muhabiri Mehmet Yıldırım yanlarında Akçakale Belediyesinde görevli İbrahim Arslan ile birlikte sınırın sıfır noktasında çekimler gerçekleştirdi.

Ekip çekim yaparken dinlendikleri yerin hemen yakınına teröristler tarafından havan mermisi atıldı.

Mevlüt Yüksel ölümden 1 dakika farkla döndükleri o anları şöyle anlattı:

YİYECEK EKMEĞİMİZ, ALACAK NEFESİMİZ VARMIŞ..

Akçakale'de sadece bir dakika ile ölümden döndük..

Ben, Sabah Gazetesi Şanlıurfa muhabiri Mehmet Yıldırım ve Akçakale Belediyesi'nde görevli arkadaşımız İbrahim Arslan ile beraber, sınırın sıfır noktasında, soldaki kırmızı koltukta 10 dakika oturduk.

Şanlıurfa Muhabirimiz Mehmet Yıldırım "müdürüm kalk gidelim buradan.. Buralar tehlikeli olmaya başladı." dedi.. Bende hiç itiraz etmeden kalktım.. Uzaklaştık ve İbrahim Arslan'ı bir yere bırakmıştık..Yakında bir patlama sesi duyduk.. Ama önemsemedik..

Kent Parkı'nın oraya gelmiştik ki, İbrahim Arslan bir panikle beni aradı.. "Bir şey söyleyeceğim ama korkma." dedi.. Bende "Söyle ibrahim, bulunduğumuz yeri mi vurdular?" dedim. "Evet nereden bildin? 5 metre yanımız vuruldu. Bizi Allah korudu." dedi.."