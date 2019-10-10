Ankara merkezli 9 ilde "altın ve para sahteciliği" operasyonu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekipleri, bir suç örgütünün, sahte para ve altınları piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 4 ay süren teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, Ankara merkezli 9 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 16'sını gözaltına aldı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, çok sayıda altın görünümlü ziynet eşyası ile sahtecilikte kullanılan bazı malzemeler, iki külçe sahte altın, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Suç örgütünün, sahte altınlarla kuyumcuları ve vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 7 zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.