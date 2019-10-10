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Bakan 'dan kritik görüşmeler

Milli Hulusi , Fransa Savunma Bakanı ile telefonda görüştü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 23:13 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 00:16
Bakan Akar'dan kritik görüşmeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü

ESPER İLE GÖRÜŞTÜ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdi" denildi.

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Bakan Akar'dan kritik görüşmeler
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