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Barış Pınarı Harekatı 'cü hainleri rahatsız etti

Terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması ile birlikte ABD ve ülkelerinde kara propagandaya başlayan ve senatörleri ziyaret ederek Türkiye aleyhinde kışkırtan firari ’cü hainler, harekatın ardından sosyal medyadan saldırıya geçti. Trol hesaplar üzerinden “Türk ordusu Kürt sivillere saldırıyor” yalanını yayan FETÖ’nün sosyal medyadaki tetikçileri, operasyonun başarısız olacağı yalanını yaymaktan da geri durmuyor. Bu hainlerden birisi de FETÖ firarisi Tarık Toros…

Giriş Tarihi: 10.10.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 09:57
Barış Pınarı Harekatı FETÖ'cü hainleri rahatsız etti

FETÖ firarisi Tarık Toros, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Terör örgütü YPG'ye destek veren ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili algı operasyonu yapmak isteyen FETÖ'cü Toros, "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz." dedi.

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"3. DÜNYA SAVAŞANIN SESLERİ BİLE ÇIKIYOR"

Toros skandal açıklamalarına şöyle devam etti: "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz. Bu sıradan bir harekat değil. Bu sıradan bir bombalama değil, bu sıradan bir gir çık değil. Afrin değil öbürü değil, beriki değil. Bu bambaşka bir şey. 3. Dünya savaşanın sesleri bile çıkıyor." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak skandal açıklamalar yapan FETÖ'cü Toros'a sosyal medyadan da büyük tepki geldi.

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