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Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı

'de, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 16:42
Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen iki zanlı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Bu doğrultuda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gebze ve Darıca ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, iki şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

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Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı
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