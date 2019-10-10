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'nda Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:39
Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

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Günün ilk ışıklarıyla da Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

ÇATIŞMA SESLERİ CEYLANPINAR'DAN DUYULUYOR

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor. Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.

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Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor
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