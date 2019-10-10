Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili terör propagandası yapanlara yasal işlem

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basın açıklaması yapıldı.



Harekat üzerinden sosyal medyada terör propagandası yapanlara yönelik yasal işlem başlatıldığının ifade edildiği açıklamada, "Ulusal güvenliğin gereği olarak güney sınırımızdaki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı yapılmıştır. Güvenlik güçlerimizce başlatılan harekat dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör örgütü propagandası niteliğinde sosyal medya veya diğer basın yayın yolları ile paylaşımda bulunanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

KOMANDOLAR FIRAT'IN DOĞUSUNA BÖYLE GİRDİ!

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlere ilişkin soruşturma başlattı.