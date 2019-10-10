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yöneticisine gözaltı!

Gazetesi İnternet Sorumlusu Hakan Demir, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan emniyetçe yapılan tespitler doğrultusunda bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:54
Birgün yöneticisine gözaltı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda bölgedeki huzur ve güveni sağlamak için Barış Pınarı harekâtı yürütürken Türkiye'deki bazı güçler de terörle mücadele eden Mehmetçik'e iftira niteliğinde suçlamalarda bulunuyor.

Geçtiğimiz saatlerde de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden 78 kişiyle ilgili yasal işlem başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda Birgün Gazetesi'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı "SDF: Türk savaş uçakları sivil bölgelere hava saldırısı düzenlemeye başladı" paylaşımı tespit edildi.

Paylaşımın yapıldığı gazetenin İnternet Sorumlusu Hakan Demir 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçu kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Demir, emniyete götürülürken buradaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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Birgün yöneticisine gözaltı!
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