Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Çanakkale'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

'de 77 düzensiz yakalandı

'de, yasa dışı yollardan 'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 77 düzensiz yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:22
Çanakkale'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şubesi ekiplerince, il geneline göçmen kaçakçılığı suçlarının engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla 27 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında, il merkezi ve ilçelerinde toplam 3 ayrı operasyonel çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde, organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Zanlılardan biri tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 3 araç ile 26 can yeleğine el konuldu.

Afganistan uyruklu 77 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale'de 77 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN