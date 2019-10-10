Çirkin paylaşımı protesto ettiler

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Bolu'da, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili hakaret içeren fotomontajlı görseller paylaştığı iddia edilen CHP'li meclis üyesi Resmiye Kahruman, yaklaşık 100 kişilik ülkü ocakları üyesi tarafından belediye meclis toplantısında protesto edildi. Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve beraberindeki 100 kişi, toplantıya katılmayan meclis üyesi Resmiye Kahruman'ın yaptığı paylaşımları, CHP'li Başkan Tanju Özcan'a gösterdi. Bolu Belediyesi önünde basın açıklaması yapan grup, Resmiye Kahruman hakkında suç duyurusunda bulundu.