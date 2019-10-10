İphone 11’in Türkiye fiyatı ne kadar? İphone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max ne kadar?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan teknoloji firması Apple, 10 Eylül tarihinde yeni telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Kullanıcılar tarafından oldukça sevilen 3 modeli satışa sunan Apple'ın yeni telefonlarını Türkiye pazarına getirmesi ise 18 Ekim olarak açıklanmıştı. Peki, İphone 11 Türkiye fiyatı ne kadar? Özellikle telefona sahip olmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. İphone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max ne kadar?

İPHONE 11'İN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR? İPHONE 11 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Haberimizin içerisinden sizlere yeni iPhone'larla ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. İşte iPhone 11'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bilgileri...

Apple, 18 Ekim'de Türkiye'de satışa çıkacak telefonların fiyatlarını resmi olarak duyurdu.

7.299-14.999 TL arası

Buna göre, iPhone 11 64 GB (7.299 TL), iPhone 11 128 GB (7.749 TL, iPhone 11 256 GB (8.599 TL'ye satılacak.

iPhone 11 Pro 64 GB (10.999 TL), iPhone 11 Pro 256 GB (12.299 TL), iPhone 11 Pro 512 GB (13.999 TL) fiyatla satılacak.

iPhone 11 Pro Max 64 GB (11.999 TL), iPhone 11 Pro Max 256 GB (13.299 TL), iPhone 11 Pro Max 512 GB (14.999 TL) olacak.

iPhone 11'in ekranı 6.1 inç, iPhone 11 Pro'nunki 5.8 inç ve iPhone 11 Pro Max'inki 6.5 inç büyüklükte. Tasarımda birkaç geliştirme hariç önceki modellere göre çok değişiklik yok.

Kamera sayısı arttı

iPhone 11'de iki arka kamera var. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ise üç arka kameraya sahip. Apple, kamera özelliklerinde rakiplerini geriden takip ediyor.