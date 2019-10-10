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'da sahte içki operasyonu

Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 5 ton metil alkol ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:25
İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da kolonya, deterjan ve havuz kimyasalları imalathanesi adı altında faaliyet yürüten bir iş yerinde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 23 Eylül'de iş yerine düzenledikleri operasyonda 5 ton metil alkol, alkol damıtma kazanı, 3 su tankı ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İş yerinde bulunan Sergen K. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da sahte içki operasyonu
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