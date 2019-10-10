İşte harekâtın yerli ve milli silahları

BUGÜN NELER OLDU

TSK Barış Pınarı Operasyonu'nda yerli ve milli silahları kullanacak. Derinlikteki kritik bölge hedefleri oldukça başarılı şekilde vuran Kasırga roketleri, 600 metre etkili menzile sahip, her türlü hava ve arazi şartlarında etkili olarak kullanılabilen Piyade Tüfeği (MPT-76), Otokar'ın ürettiği Otokar Cobra, Roketsan'ın piyade birliklerinin karadan karaya kullanımı için geliştirdiği tanksavar füze sistemi MIZRAK-O, T 129 ATAK helikopterleri, Türk yapımı lazer güdümlü Cirit füzesi ve uzun menzili Mızrak tanksavar füzesi, T 155 Fırtına obüsleri ,TSK'nın modern 'Seyit Onbaşısı' olarak adlandırılan Poyraz Mühimmat Transfer sistemi bu silahlardan bazıları.