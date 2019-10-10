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Komandolar Fırat'ın doğusuna böyle girdi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların görüntülerine ulaşıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:54

Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın Doğusu'nda terör koridorunu ortadan kaldırmak ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan harekatta 181 hedef yerle bir edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00'da başlatılan hava harekatı ve topçu atışlarıyla belirlenen hedefler imha edildi. Telabyad ve Resulayn'daki hedeflerin imha edilmesinin ardından gece 22.00 sıralarında Türk askeri 3 ayrı noktadan Doğu Fırat'a giriş yaptı.

BÖLGEYE GİREN İLK KOMANDOLAR TUNCELİ VE KAYSERİ'DEN

Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, bölgeye sevk edilen askeri çekicinin sınır duvarlarını kaldırmasıyla kara operasyonuna start verdiler. Bölgeye ilk giren komandoların Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

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Komandolar Fırat'ın doğusuna böyle girdi!
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