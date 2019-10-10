Haberler Gündem Haberleri Komandolar Fırat'ın doğusuna böyle girdi!

Komandolar Fırat'ın doğusuna böyle girdi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların görüntülerine ulaşıldı.

İHA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:54