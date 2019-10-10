Külliye’de Barış kabinesi toplantısı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Barış Pınarı Harekâtı Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu devletin zirvesi hazır bulundu. Toplantıda, kurulan ekrandan yansıyan bilgi ve görüntüler saniye saniye takip edildi. Bu arada Erdoğan'ın harekâtın başlatılması direktifini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a telefon görüşmesiyle verdiği anın görüntüleri paylaşıldı. Erdoğan talimatı verirken Akar'a "Amacımız belli, açık ve net. Terör koridorunu yerle bir edip barış koridorunu kuracağız" dedi. Erdoğan sivil hassasiyet vurgusu da yaparak "Mehmetçiğin gözlerinden alınlarından öpüyorum" dedi.