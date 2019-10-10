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dizisi oyuncu kadrosu: Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı videosu izle! Ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan müjdeli açıklama dün akşam saatlerinde gelmişti. Burak Özçivit’in Osman Gazi rolünü canlandıracağı dizisi 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Çok yakında ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak dizi için heyecan giderek artmaya başladı. Öte yandan Kuruluş Osman dizisi oyuncuları da yayınlanan 1. bölüm fragmanın ardından büyük merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:35

Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından milyonlarca kişi 'ın 1. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyişe geçmişti. 9 Ekim Çarşamba akşamı Kuruluş Osman'ın 1. Bölüm fragmanı büyük ilgi gördü. Kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan konular arasında yerini almayı başardı. Kuruluş Osman dizisi oyuncuları da yayınlanan tanıtımın ardından merak edilmeye başladı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

9 Ekim Çarşamba akşamı Kuruluş Osman'ın 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Milyonların merakla beklediği dizinin ilk bölüm tanıtımını sabah.com.tr'den izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda yer alan birçok oyuncu belli oldu.

İşte o isimler;

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Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosu: Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı videosu izle! Ne zaman başlayacak?
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