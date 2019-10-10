Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosu: Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı videosu izle! Ne zaman başlayacak?

Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından milyonlarca kişi Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyişe geçmişti. 9 Ekim Çarşamba akşamı Kuruluş Osman'ın 1. Bölüm fragmanı büyük ilgi gördü. Kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan konular arasında yerini almayı başardı. Kuruluş Osman dizisi oyuncuları da yayınlanan tanıtımın ardından merak edilmeye başladı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

9 Ekim Çarşamba akşamı Kuruluş Osman'ın 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Milyonların merakla beklediği dizinin ilk bölüm tanıtımını sabah.com.tr'den izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda yer alan birçok oyuncu belli oldu.

İşte o isimler;