Liyakat diye geldiler akraba doldurdular

BUGÜN NELER OLDU

Akraba kadrolaşmasında İzmir'deki CHP'li belediyeler önde gidiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kameralar karşısında, "Ben size şunu alın, bunu alın demiyorum. Liyakati esas alın. Akrabalarınızı alırsanız, bize ters düşmüş olursunuz. Yakınlarınızı belediyelerde işe yerleştirmeyin" çağrısı göstermelik çıktı. CHP'li belediye başkanları belediyeleri çiftliğe çevidi. Bütün özel kadrolara birinci dereceden yakınlarını atadı.Eski başkan Bülent Soylu'nun özel kalem müdürü Yavuz Selim Aktaş'ı görevden alan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yerine amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar'ı getirdi. Nuriye Kayalar'ın aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak göreve başladığı öğrenildi.CHP'li İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kuzeni Oya Ceritoğlu'nu, Selçuk Belediyesi'ne sekreter olarak işe aldı. CHP'li Adana Seyhan Belediyesi'nde de durum aynı. Başkan Mehmet Akif Akay, göreve geldikten sonra damadı emekli subay Erkal Şenyurt'u özel kalem müdürü yaptı.Karabük'ün Safranbolu Belediye Başkanı CHP'li Elif Köse, erkek kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü yaptı. Köse'nin kardeşini özel kalem müdürü yaptığı bilgisi ilçede eleştirilere ve tartışmalara yol açtı.İzmir'in Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur da Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik (TORBEL) şirketinin genel müdür yardımcılığına 24 yaşındaki oğlu Efe Uygur'u getirdi.İzmir'in CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atadı. CHP'li başkan, 8 bin liralık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı aldı. Erdoğan'ın bu hareketi tepkilere yol açtı.Aydın, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın kardeşi Eralp Atay'ı sağlık işle- ri müdürü oldu.Antalya, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun yeğeni Onur Alptekin'i özel kalemi yaptı. CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, Ekdağ A.Ş.'de yönetim kuruluna getirildi.İzmir, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'ın halasının eşi İrfan Aras başdanışman oldu.