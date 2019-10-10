Mehmetçik harekâta ‘Fetih Suresi’ okuyarak gitti

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik Fetih Suresi okudu. O anların kaydedildiği video sosyal medyada gündem oldu, izleyenleri duygulandırdı. Barış Pınarı Harekatı'na Diyanet İşleri Başkanlığından da destek geldi. Verilen talimatla İstanbul'daki tüm camilerde dün yatsı ezanı öncesi sela okundu.Bu arada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda harekata katılan şanlı Türk ordusuna başarılar dileyerek "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan harekatın zaferle sonuçlanması için yarın (bugün) tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir" ifadelerini kullandı.