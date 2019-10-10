MSB paylaştı! İHA'dan hedef tespiti!

Barış Pınarı Harekatı'nda ateş altına alınan hedefler hassasiyetle tespit ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, harekatta ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği bildirildi.

❝Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor❞



MSB'den 'hedef tespiti' paylaşımı https://t.co/HJMaGOgIGq#BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/4kce9MAzvX — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 10, 2019

"MSB", "TSK" ve "Barış Pınarı Harekatı" etiketleriyle yapılan paylaşımda insansız hava aracıyla çekilen fotoğraf da yer aldı.