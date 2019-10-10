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MSB paylaştı! İHA'dan hedef tespiti!

tüm hızıyla devam ediyor. Türk askeri ve jetleri terör bölgelerini vuruyor. Vurulan terör hedeflerinin uydu, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği bildirildi. MSB ise İHA'ların hedef tespiti anını Twitter'dan paylaştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 17:01
MSB paylaştı! İHA'dan hedef tespiti!

Barış Pınarı Harekatı'nda ateş altına alınan hedefler hassasiyetle tespit ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, harekatta ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği bildirildi.

"MSB", "TSK" ve "Barış Pınarı Harekatı" etiketleriyle yapılan paylaşımda insansız hava aracıyla çekilen fotoğraf da yer aldı.

Adım adım Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç...

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MSB paylaştı! İHA'dan hedef tespiti!
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