PKK’nın suikast timi çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sansasyonel bir terör saldırısı ve suikast hazırlığında yaptıkları tespit edilen bölücü terör örgütüne yönelik çok kritik bir operasyona imza attı.



TALİMAT KANDİL'DEN

Polis ekipleri, terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten ve Kandil'den aldığı talimat doğrultusunda İstanbul'a gelen "Özgür" kod adlı F.F.'nin İstanbul'da PKK'nın suikast timinden iki örgüt üyesiyle buluştuğunu belirledi. İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyonda üç kişilik suikast timinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüplelilerin suikast timine yardım ve yataklık ettikleri, lojistik destek sağladıkları ve adres ile silah temin ettikleri belirtildi.

İstanbul'da saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı!

BAŞBUĞ VE BÜYÜKANIT

İstanbul Esenyurt'ta bir eve yapılan baskında gözaltına alınan bir şüphelinin telefonunda Genelkurmay eski başkanları İlker Başbuğ ve Yaşar Büyükanıt'ın fotoğraf ve kişisel bilgileri bulundu. Şüphelinin her iki isim hakkında da internetten araştırma yaptığı tespit edildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 adet tabancı ve susturucu, 13 adet tüfek, 4 adet şarjör, 1 adet telsiz, 1 adet sahte kimlik, 385 adet fişek ele geçirildi. Susturuculu 3 tabancanın Diyarbakır'dan çilek kasası içerisinde İstanbul'a gönderildiği belirlendi. Silahlar terör olayında kullanılıp kullanılmadıklarının tespiti için balistik incelemeye alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüphelilerden 10'u tutuklandı. 1'i savcılık talimatıyla serbest kaldı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adreslerde ele geçirilen örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyaller de incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.