“Rabbim, kahraman ordumuzu muzaffer kılsın”

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekâtı'nın başlaması nedeniyle paylaşımda bulundu. Albayrak, Twitter'daki paylaşımında, tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusunun, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde olduğunu belirterek, "Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerine yer verdi. Bakan Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden Zeytin Dalı Harekâtı şiirinin videosu #BarışPınarıHarekatı etiketiyle yeniden paylaşarak destek verdi. Albayrak, şiirin "Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun. Tek vatan tek devlet payidar olsun. Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun. Akif'in "Korkma" nidası bize didar olsun. Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun..." dizelerini de paylaşımında kullandı.