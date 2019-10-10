Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > 'Siviller hedef alınıyor' yalanına bakanlıktan net cevap! "Sadece teröristler hedef alınıyor"

'Siviller hedef alınıyor' yalanına bakanlıktan net cevap! "Sadece teröristler hedef alınıyor"

Milli , Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, "Barış Pınarı Harekâtı’nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve ’lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 12:27
'Siviller hedef alınıyor' yalanına bakanlıktan net cevap! Sadece teröristler hedef alınıyor

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklamada bulundu.

HAREKAT ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN

MSB, "Dün saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca planlandığı gibi icra edilmiş ve başarılı bir şekilde devam etmektedir. Barış Pınarı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

SADECE TERÖRİSTLER HEDEF ALINIYOR

Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil/masum kişiler, harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
'Siviller hedef alınıyor' yalanına bakanlıktan net cevap! "Sadece teröristler hedef alınıyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN