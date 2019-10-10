Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 14:27
Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

Aramalarda, YPG/PKK'lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.

KOMANDOLAR FIRAT'IN DOĞUSUNA BÖYLE GİRDİ!

Suriye Milli Ordusu mensupları, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN