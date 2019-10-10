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teröre teslim olmayacaktır”

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, dün başlayan Barış Pınarı Harekatı’nın 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmeye yönelik büyük bir adım olduğunu söyleyerek, “Ülkemiz teröre teslim olmayacaktır” dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 16:12
“Türkiye teröre teslim olmayacaktır”

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na yönelik değerlendirmede bulundu. Uysal, "Bu operasyon Türkiye'nin en önemli güvenlik sorununa karşı başlatılmıştır. Türkiye, terörle mücadele etmeye devam ediyor ve edecektir. Kararlılığımızı böylece tüm dünyaya duyurmuş olduk" diye konuştu.

"İstiklal ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz" diyen Uysal, "Kalbimiz ve dualarımız Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimizle birlikte" dedi.

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“Türkiye teröre teslim olmayacaktır”
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