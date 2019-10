Ve bir destan daha yazılıyor... Barış Pınarı Harekâtı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak üzere planladığı Barış Pınarı Harekâtı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00'da hava bombardımanıyla başladı. DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG işgali altında kalan Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölgede Rasulayn'da terör mevzileri vuruldu. Sınıra yakın terör hedeflerinin temizlenmesinin ardından Türk kara birliklikleri akşam saatlerinde sınırı geçti.Operasyonun ilk aşamasında Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçaklarıyla havada kurulan karargâhla daha önceden belirlenen hedefler vuruldu. GPS güdümlü akıllı bombaların kullanıldığı harekâtta istihbarat birimleri ve İHA'ların belirlediği hedefler 4 saat boyunca Diyarbakır, Eskişehir ve Konya'dan kalkan 40 F-16 tarafından bombalandı.Savaş uçaklarının ilk hedefi teröristlerin eğitim kampları ve mühimmat depoları oldu. YPG'li teröristlerin konuşlandığı Sikarka Salihiye Eğitim Kampı, 1000 kiloluk bombalarla yerle bir edildi. Rakka bölgesinde ise YPG'nin Ayn-İsa, Rasulayn yakınlarındaki Tel Halaf'taki kamp F-16'lar tarafından yoğun bombardımanla nokta atışıyla imha edildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük harekâtında, Türkiye-Suriye hattında 480 kilometre sınır ve 30 kilometre derinlik hedefleniyor. Operasyonun başlamasıyla birlikte Diyarbakır, İncirlik ve Konya hava üslerinde baş döndüren bir hava trafiği yaşandı. Türk savaş uçaklarının iniş kalkış anları görüntülendi. Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da Türk savaş uçakları üsten kalkış yaptı. Bazı uçaklar da pistte hazır bekletilirken, ABD bayraklı askeri kargo uçaklarının iniş kalkışları da bu sırada devam etti.Harekât kapsamında, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla da vuruldu. Bölgeden dumanlar yükselirken, TSK'nın obüs atışları saatlerce sürdü. Akçakale'deki vatandaşlara megafonlarla uyarılar yapıldı. Harekatın başlamasıyla birlikte Şanlıurfa'da Suriye sınırındaki bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde iseSuriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/ PKK'lı teröristlerce atılan roketlerden dolayı 3 kişi yaralandı. Atılan havan mermileri de bazı binalarda hasara neden oldu. Şanlıurfa'nın Akçakale, Suruç, Birecik ve Ceylanpınar ilçelerinde okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi. Mardin'in Nusaybin ilçe merkezi ile Kızıltepe ilçesinin 2 mahallesinde de okullar bugün için tatil edildi.Türk jetleri sınır hattından 35 kilometre derinlikteki Ayn İsa Kasabası'nı da vurdu. Son dönemde terör örgütünün ana merkezi olan Ayn İsa'daki sığınaklar yerle bir edildi, 6 terörist öldürüldü. Kamışlı'daki terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde özel kuvvetleri HAT'a ait bir karargahta hava saldırılarında imha edildi.Bu arada Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus'ta sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı.Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, gündüz başlayan hava harekatına akşam saatlerinde kara birlikleri de katıldı. Askeri kaynaklar, kara birliklerinin Resulayn ve Tel Abya'da 4 koldan giriş yaptığı bilgisini verirken, Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığına dair açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı" ifadeleri kullanıldı. İki aşamalı planlanan ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedeflenen harekât için Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleri harekâtın iki ana merkezi olarak belirlendi. Harekat öncesinde sınır bölgesine büyük çapta sevkiyat yapılmıştı, Türkiye'nin dört bir yanındaki komando tugaylarından 5 bin kişilik birliklikler bölgeye sevk edilmiş, zırhlı birliklerden de takviye yapılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada harekattan sivillerin zarar görmemesi için hassaiyet gösterildiğine vurgu yaptı.Başkent'te yoğun trafik yaşandı. Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayarak harekat hakkında bilgi verdi. ABD ve AB ülkeleri büyükelçileri, BM Güvenlik Konseyi üyeleri, askeri ateşeler Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ayrı ayrı bilgilendirildi. Beşar Esad'a da bilgi verildiği duyuruldu. ANKARAReuters, AFP ve Associated Press gibi uluslararası ajanslar gelişmeleri an be an abonelerine duyururken, İngiliz BBC ve Amerikan Washington Post ve New York Times gazeteleri ile Amerikan NBC News ve CNN haber kanalları harekatı flaş koduyla duyurdu.