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90 bin camide Fetih Suresi okundu

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019
90 bin camide Fetih Suresi okundu
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı üzerine harekatın başladığı önceki gün yatsı ezanından önce sala okunması ardından dün sabah da yurt genelindeki tüm camilerde sabah namazından önce Fetih Suresi okunarak dua edildi. Ankara'da Hacı Bayram Camisi'ndeki programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Fetih Suresi'nden bir bölüm okuyan Erbaş, duasında, "Milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu ebediyen payidar eyle; millet olarak birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, güçlü ve daim eyle Allah'ım" dedi. 29 ayetten oluşan Fetih Suresi, Hicret'in 6'ncı yılında Hudeybiye Antlaşması dönüşü Mekke ile Medine arasında indi. İslamiyet'in elde edeceği fethi, başarı ve zaferi müjdeler.
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90 bin camide Fetih Suresi okundu
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