Albayrak: Hesabını soracağız

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, bölücü terör örgütü PKK/PYD'nin bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldığını belirtti. Bakan Albayrak, paylaşımında şunlara yer verdi: "9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesi'nde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız." Bu arada Albayrak dün AK Parti il başkanlarına yaptığı sunumda da "Ekonomimiz, Barış Pınarı Harekatı'na rağmen büyük bir direnç gösterdi. Ekonomimizde bir kırılma olmadı" dedi.