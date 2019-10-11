Bakan Berat Albayrak'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalar

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:



KESİNLİKLE TAVİZ VERİLMEYECEK

Toplam 5 milyondan fazla ülke olarak dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaparak, terörle mücadele ederek, sivil insan noktasında dünyada en çok maalesef kayıp veren ülkelerden biri olarak, en çok bedel ödeyen ülkelerden bir tanesi değil başında geliyor. Bu kapsamda Türkiye kesinlikle ama kesinlikle taviz vermeyecek. Artık bu ülkenin birliği ve beraberliği kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma strateji yürütüyor. Uzaktan akıl vermek kolay. Tıpkı bin yıldır olduğu gibi, bazıları geçmiş tarihi çok iyi bilmiyorlar. Türk milletinin tarihini anlamak için son bin yıla bakmak lazım. Bu coğrafyada son bin yıldır nasıl sınavlar, nasıl güçlü refleksler göstermiş? Mehmetçiğimizin dediği gibi 'Bizler şehadete ulaşma mesabesinde bakan bir milletiz'. Bir anne ve baba için büyük acı...

Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklama