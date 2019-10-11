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'ndan son dakika haberi: YPG/PKK'lı hainler böyle gafil avlandı!

Fırat'ın Doğusu'nda kurulmak istenen terör koridoru ve devletçiği girişimini bitirecek olan 'ndan son dakika haberleri gelirken, operasyon başladığı andan itibaren dünyanın gündeminden de düşmüyor. Teröristler güvendikleri ülkelerden desteksiz kalınca bir yandan işbirliği yapacak yeni unsurlar ararken bir yandan da saklanacak delik arıyorlar. Ancak harekatı planlarken öyle bir adım attı ki eli kanlı hainler gafil avlandı ve 219 kayıp verdi. İşte bunun nedeni ve tarihi Barış Pınarı Harekatının 10 kritik virajı...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 11:46
Barış Pınarı Harekatı'ndan son dakika haberi: YPG/PKK'lı hainler böyle gafil avlandı!

Operasyonun ilk merhalesi 10 gün içinde bitecek. Mehmetçik, 32 km derine inerek YPG'nin lojistik desteğinin sağlandığı M-4 kara yolunda kontrolü ele geçirecek.

ERDOĞAN'DAN "SİVİLLER" TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gece Beştepe'de yapılan 'Barış Pınarı Harekâtı Koordinasyon' toplantısında hem operasyonun ilk günü, hem de önümüzdeki süreçteki aşamaları ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, komuta kademesini, operasyonun her aşamasında 'sivillere tek bir zarar dahi verilmemesi' şeklinde talimatlandırdı.

ÜÇ AŞAMALI PLAN

Toplantıda, operasyonun hızlı ilerleyeceği ve 10 gün içinde ilk aşamanın tamamlanmasının hedeflendiği dile getirildi. Bu kapsamda 32 kilometre derinliğine kadar ilerlenmesi ve YPG'nin lojistik desteğinin sağlandığı Suriye-Irak sınırındaki M-4 kara yolunda kontrolün ele geçirilmesi planlanıyor.

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Barış Pınarı Harekatı'ndan son dakika haberi: YPG/PKK'lı hainler böyle gafil avlandı!
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