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Barlas yazdı: Erdoğan hadlerini bildirdi

bugünkü köşesinde Başkan Erdoğan'ın dün sırasıyla, Suudi Arabistan, Mısır, AB ve ülkelerine yönelik çıkışlarını ve dünya siyasi konjonktüründe Erdoğan'ın bu konuşmalarının yerini değerlendirdi. İşte Barlas'ın yazısınadn öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:54
Barlas yazdı: Erdoğan hadlerini bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşunca içiniz rahatlamıyor mu? Fırat'ın doğusuna yerleştirilmiş teröristlere karşı başlatılan harekât dolaysıyla içeriden ve dışarıdan seslendirilen tepkilere karşı o kadar açık ve etkileyici cevaplar veriyor ki bunları dinlerken "Ben de olsam böyle derdim" demiyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın unutulmaz tepkilerinden bazıları şöyle:

site:sabah.com.tr mehmet barlas ile ilgili görsel sonucu

NATO üyesi değil miyiz?

"- Şimdi buradan tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum. Başta Amerika... Biz Türkiye'yiz. Biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5'inci maddeyi gayet iyi biliyorlar. Terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz sessiz kalamazsınız. NATO ülkeleri içinde NATO'ya karşı olan yükümlülüklerini yerine getiren ülke Türkiye'dir. Siz Türkiye'yi bir kaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Bunun da gereğini yapmaya mecburuz."

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Barlas yazdı: Erdoğan hadlerini bildirdi
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